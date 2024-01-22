"Подростки с ограниченными возможностями здоровья сделали первые профессиональные шаги в зимних видах спорта. Чтобы первый опыт катания точно принес свои результаты, с подопечными благотворительного фонда "Жизнь в Движении" работали профессиональные инструкторы, среди которых члены сборной команды России по сноуборду, а также паралимпийцы", — говорится в сообщении.

В адаптивном зимнем лагере для каждого участника "Снежного Драйва" была разработана индивидуальная программа обучения, исходя из его физиологических особенностей. Контроль за уровнем спортивных нагрузок и состоянием здоровья подопечных осуществляли квалифицированные врачи.

"Наша задача в адаптивном зимнем лагере найти "ключи" и индивидуальный подход к каждому участнику, разобраться как именно его особенность и протез могут управлять снарядом. Мы учим ребят не только кататься, но и смотреть на жизнь позитивнее", — цитирует пресс-служба координатора горных проектов фонда, инструктора по сноуборду Антона Бричевского.