"Количество гостей из других стран, посетивших Северную столицу с целью лечения в 2023 году, составило почти 108 тыс. человек. В общей сложности только государственными учреждениями здравоохранения Санкт Петербурга им было оказало платных медицинских услуг на 623 млн рублей – на 91 млн рублей больше, чем в 2022 году. Востребованы у гостей из-за рубежа и услуги по оздоровлению. За период с января по ноябрь 2023 года в санаторно-курортных организациях Санкт Петербурга побывали почти 70 тыс. иностранцев", — говорится в сообщении.

По данным агентства медицинского туризма Санкт Петербурга, среди направлений медицины наибольшей популярностью у иностранных туристов пользовались терапия, хирургия, педиатрия, стоматология, лечение инфекционных болезней, офтальмология, травматология и ортопедия, акушерство и гинекология, урология, а также кардиология, неврология, комплексная диагностика и медицинская реабилитация, в том числе после коронавируса.

Как сообщила гендиректор агентства Светлана Белова, в 2024 году планируется расширить взаимодействие по привлечению иностранных медицинских туристов в Санкт Петербург с Китаем, государствами Ближнего и Среднего Востока, а также со странами Содружества Независимых Государств, в том числе с Узбекистаном, Азербайджаном, Таджикистаном, Казахстаном, Белоруссией.

Всего за 2021-2023 годы в Северной столице прошли лечение 297 тыс. гостей из-за рубежа, которые привезли в город 1,7 млрд рублей.