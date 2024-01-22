"Первые 300 льготников региона уже получили свои цифровые путевки и отправились в санаторий Черноморского побережья и средней полосы России. Отмечу, что это самая востребованная услуга — ежегодно ею пользуются свыше 30 тысяч жителей", — приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой.

С нового года информация о путевке направляется жителям в личный кабинет на региональном портале госуслуг. Приходить за получением бланка путевки в МФЦ теперь не требуется.

Болатаева добавила, что в текущем году на санаторно-курортное лечение граждан пенсионного возраста выделено около 370 млн рублей, на путевки и проезд к санаторию для федеральных льготников, в том числе детей-инвалидов, планируется направить более 880 млн рублей.