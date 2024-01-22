По данным министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, на 2024 год утвержден перечень субсидируемых маршрутов: из Самары планируется осуществлять перевозки в Калининград, Кемерово, Минеральные Воды, Нижневартовск, Волгоград, Магас, Махачкалу, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Тобольск, Томск, Тюмень, Челябинск, Ярославль.

"Планируется заключить соглашения с авиаперевозчиками о предоставлении субсидий на общую сумму более 211 млн рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Пивкина, прорабатывается вопрос по организации регулярного автобусного сообщения в самарский аэропорт.

Отмечается, что в 2023 году из Самары субсидируемые авиаперевозки выполнялись в Омск, Пермь, Казань, Тобольск, Тюмень, Нижний Новгород, Махачкалу, Горно-Алтайск, Челябинск, Нижневартовск, Калининград, Минеральные Воды и Волгоград.

Было перевезено порядка 104 тыс. человек, выполнено 1,5 тыс. рейсов. Региональным Минтрансом авиаперевозчикам была предоставлена субсидия в размере 116,5 млн рублей.