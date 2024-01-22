Полеты будут выполняться два раза в неделю на лайнерах Airbus A320, рассчитанных на 174 пассажира в экономическом классе. Время в пути составит около 2,5 часов.

Кроме того, с 1 мая S7 рассчитывает запустить рейсы по маршруту Новосибирск — Шанхай. Они будут выполняться также два раза в неделю, но на Boeing 737-800, вмещающих до 168 пассажиров в экономическом классе и 8 — в бизнес-классе. Время в пути туда составит 5 часов 45 минут, обратно — 6 часов 25 минут.

Расписание обеспечивает удобные стыковки во Владивостоке с рейсами в Южно-Сахалинск, а в Новосибирске — с рейсами в Москву, Санкт-Петербург другие города маршрутной сети S7, отмечается в сообщении.