"Регионами-лидерами по общему числу туристов традиционно остаются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, на них приходится более 35% турпоездок. Хорошие показатели по темпам роста показывают Кавказ, Алтай, Дальний Восток, Северо-Запад, в частности Мурманская область. Это, безусловно, новые точки роста внутреннего туризма", — сказал он на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По его словам, в новогодние праздники в Крым приехали более 80 тысяч гостей, что больше, чем во время прошлых праздников. Республика остается одним из наиболее посещаемых регионов страны.

"Растет также популярность горнолыжных курортов. Это прежде всего комплексы Краснодарского края – там побывало почти 150 тысяч человек, что на 75% больше показателя прошлого года. Второе место занимает Шерегеш, третье – курорты Северного Кавказа. За ними идут туристические комплексы Сибири, Алтая и Дальнего Востока. Среди лидеров по темпам роста туристического потока – новый горнолыжный курорт в Мурманской области, рост на 25%", — добавил Чернышенко.

Он напомнил, что в 2024 году новогодней столицей России стал Суздаль.

"С 24 декабря по 8 января праздничные мероприятия там посетили 150 тыс. человек. Это для города с 9-тысячным населением впечатляющий результат. А в Великом Устюге – на родине Деда Мороза – за время праздников побывали 30 тыс. человек. Крупные события организовали в Санкт-Петербурге, где Рождественская ярмарка собрала 312 тысяч человек, и в Иркутской области – там Ледовый город "Счастье чистой воды" посетило более 55 тыс. человек", — сказал вице-премьер.

Он добавил, что для жителей новых регионов были организованы праздничные программы как в столице, так и в Свердловской области, Мордовии, Нижегородской области.