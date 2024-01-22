"Проект "Усадьбы России" — это рассказ о богатой истории российской провинции. Музеи-усадьбы — не просто памятники истории и архитектуры. Это ожившие картины быта и семейных традиций их обитателей, среди которых выдающиеся деятели культуры: поэты и писатели, композиторы и ученые, художники и военные", — отметили в пресс-службе.

В выставочном проекте примут участие музей-заповедник В.Д.Поленова, "Спасское-Лутовиново", "Мелихово", "Усадьба С.Н.Худекова", "Усадьба Лопасня-Зачатьевское", "Мураново", "Абрамцево", Богородицкий дворец-музей и другие музеи и заповедники.

Организаторы начнут проект с музея-заповедника В.Д.Поленова.

"Несмотря на все тяготы сложного, бурного, противоречивого и трагичного XX века, усадьба сохранила свою атмосферу, свои традиции и, самое главное, мемориальность. Она осталась такой, какой задумал её Василий Дмитриевич. Её уникальность состоит и в том, что уже на протяжении 130 лет управляют музеем потомки художника. Больше века это "детище" находится в семье, окружённое любовью и уважением традиций. Потомкам удалось сохранить и укрепить атмосферу уюта, красоты, и в то же время, простоты гостеприимного жилого дома, являющейся главной составляющей его облика", — рассказала директор музея Наталья Поленова.

Проект будет представлен 25 января в Центре семейной истории (Поленовское подворье), расположенного в Музейном квартале Тулы.

Здесь же вечером музейщики продолжат цикл каминных вечеров, где знакомят гостей с жизнью и творчеством самых разных художников.

"Василий Дмитриевич Поленов был не только выдающимся живописцем, но и увлекающимся археологом! На нашем каминном вечере будет возможность узнать о его путешествиях в Грецию и Египет, а также о том, какими изобразительно-выразительными средствами владел мастер, создавая свои полотна", — говорится в сообщении.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д.Поленова находится в 70 км от Тулы в Заокском районе. По проектам художника в усадьбе построены главный дом, мастерская "Аббатство", флигели, службы, а также расположенная в селе Бёхово Троицкая церковь. В 1931 году открыт дом-музей.

Осенью 2020 года в Музейном квартале Тулы был открыт Центр семейной истории (Поленовское подворье).

Василий Поленов (1844 — 1927) — русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи. 180-летие художника планируется широко отметить в 2024 году.