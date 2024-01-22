"Мы наблюдаем внушительный рост спроса на отдых внутри страны. Не стали исключением и новогодние праздники. По предварительным данным рост числа поездок по отношению к прошлогодним каникулам составил более полумиллиона человек, это порядка 19%. При этом средняя загрузка гостиницах более 80%. Важно, что туристическая отрасль и профильные службы оказались готовы к пиковым нагрузкам. Праздники прошли спокойно, без серьезных происшествий, и наши граждане смогли насладиться отдыхом в разных уголках страны", — сказал он на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Чернышенко напомнил, что Минэкономразвития координировало подготовку к праздникам совместно с МЧС, Роспотребнадзором, МВД, а также регионами, городскими администрациями

"За время новогодних праздников транспортная отрасль обслужила 5,7 млн пассажиров. Наши граждане видят, что безопасность, комфорт, уровень сервиса в туристической индустрии растут, и несмотря на высокий спрос на поездки по стране в целом удалось избежать существенного роста стоимости услуг. Это результат постоянного мониторинга, который ведут Минэкономразвития совместно с ФАС", — добавил он.

"Регионами-лидерами по общему числу туристов традиционно остаются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, на них приходится более 35% турпоездок. Хорошие показатели по темпам роста показывают Кавказ, Алтай, Дальний Восток, Северо-Запад, в частности Мурманская область. Это новые точки роста внутреннего туризма", — заметил Чернышенко.

В каникулы 2023 года россияне совершили, по данным правительства, более 12 млн поездок по своей стране.