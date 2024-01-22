"Сгорело почти все. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более 4 тыс. экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это ничем невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии", — заявила она.

По сообщению МЧС республики, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в воскресенье в 3:38. Огонь тушили 11 пожарных расчетов, как из Сухума, так и из других райцентров. К 7 часам утра пламя было локализовано.

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Минкультуры направит российских специалистов-реставраторов в Абхазию для оказания помощи по реставрации картин и документов, уцелевших во время пожара в Национальной картинной галерее.

"В ближайшее время в Сухум отправится команда министерства культуры, в которую войдут представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея", — написала Любимова в понедельник в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что специалисты на месте осмотрят состояние картин и документов, которые удалось вынести из пожара, и наметят план работ по реставрации.

Случившийся пожар в Национальной картинной галерее в Абхазии, в результате которого пострадали картины, Любимова назвала "настоящей гуманитарной катастрофой для наших коллег и друзей из Абхазии".

Александр Чачба-Шервашидзе — первый профессиональный абхазский художник, крупнейший декоратор театров дореволюционной России, ведущий художественный оформитель спектаклей петербургских театров.