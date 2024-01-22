По данным ГУ МЧС Башкирии, до утра 22 января были введены ограничения движения на 19 участках автомобильных дорог общего пользования, в том числе на трассе М5 "Урал" — для всех видов транспорта, на 18 участках автодорог регионального значения — для грузовых и пассажирских транспортных средств. Общая протяженность дорог, на которых введены ограничения, составила 1165 км. Для оказания помощи работали три пункта обогрева. В 8:00 по местному времени все ограничения были сняты.

С 9:00 мск снято ограничение движения для пассажирского и грузового транспорта на региональных и межмуниципальных дорогах Чувашии, сообщает республиканский Минтранс в понедельник. Временное ограничение было введено 19 января в связи с сильным снегопадом и метелью.

По данным ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье" Росавтодора, утром в понедельник также снято временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке автодороги М-5 в Татарстане и Оренбургской области.

Между тем, в Оренбуржье, по данным ГУ МЧС по региону, продолжают действовать ограничения для всех видов транспорта на ряде участков межмуниципальных дорог в Северном, Тюльганском и Сакмарском районе. Днем в понедельник в восточных районах области ожидается сильный снег, а в западных — резкое понижение температуры.

Утром в понедельник сняли запрет на проезд для грузовиков и автобусов по региональным автодорогам и власти Удмуртии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Также сняты ограничения для движения грузовиков по федеральной трассе М-7, при этом для общественного транспорта она остается закрытой.

В Самарской области ограничения на проезд по дорогам сохраняются.

Как сообщает пресс-служба областного министерства транспорта, в связи с непогодой в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах. Кроме того, по данным регионального ГИБДД, продлено ограничение движения для автобусов маршрутных транспортных средств на пяти участках федеральной автодороги М-5. ФГБУ "Приволжское УГМС" сообщает, что ночью и днем в Самарской области ожидается резкое похолодание до -21 градуса, гололед.

Накануне вечером сообщалось, что Росавтодор снял запрет на движение рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области.

По данным синоптиков, в понедельник снегопады в большинстве регионов Поволжья должны прекратиться, ожидается резкое понижение температуры до 20 градусов мороза и ниже.