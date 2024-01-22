Как сообщает пресс-служба Музея истории Петербурга, в экспозиции представлено около 500 музейных предметов: произведения живописи и графики, плакаты, листовки, документы, фотографии, книги, открытки, предметы военного и блокадного быта.

Первый зал выставки посвящен битве за Ленинград — самого длительного за все время Великой Отечественной войны сражения, продолжавшегося с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. В этом разделе можно увидеть ордена и медали, знаки отличия, оружие, знамена, личные вещи воинов Красной Армии.

Центральное место в экспозиции занимает медаль "За оборону Ленинграда", выпущенная на Ленинградском Монетном дворе. Эта награда была учреждена указом президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года, до конца войны медалью были награждены около 600 тысяч человек.

Посетители выставки смогут увидеть трофейные предметы (награды, знаки отличия, предметы быта, обмундирование немецко-фашистских войск) из собрания музея, предоставленные поисковым отрядом "Рейд".

Об освобождении города на выставке напоминают картины Владислава Измайловича "Салют в честь снятия блокады", Николая Тимкова "Салют в Ленинграде 27 января 1944 года", Гавриила Малыша "Первый салют в Ленинграде в честь снятия блокады" (все — 1944), открытки, а также сохранившиеся в фондах музея части корпуса ракеты, пущенной во время салюта в честь снятия блокады Ленинграда.

Главным символическим акцентом зала о возрождении города является художественная инсталляция "Разрушенный и восстанавливаемый дом". Руины здания соседствуют с вновь возведенными стенами, разбросанные игрушки, посуда и предметы быта с одной стороны и восстанавливаемая квартира с сервированным для мирного чаепития столом — с другой.

Уже в первые дни после окончания блокады в городе приступили к демаскировке и восстановлению зданий, реставрации памятников. Об этом периоде говорят плакаты, листовки 1944 года с призывами к ленинградцам восстанавливать город: "Мы отстояли Ленинград, мы восстановим его!" Владимира Серова, "А ну-ка, взяли!" Иосифа Серебряного, "Молодые ленинградцы! Отдадим все силы на восстановление родного города!" Тимофея Ксенофонтова.

Фотографии Давида Трахтенберга, Сигизмунда Кропивницкого, Бориса Уткина , Бориса Лосина и многих неизвестных фотографов, художественные произведения Алексея Пахомова, Якова Рубанчика, Юрия Непринцева, Николая Кочергина и других художников демонстрируют, как снимают укрытия с "Медного всадника" и памятника Владимиру Ленину, реставрируют Исаакиевский собор, Театр оперы и балета имени Кирова, Пулковскую обсерваторию, отстраивают заново разрушенные дома, восстанавливают электросети, водопроводные магистрали, трамвайные пути и разбитые набережные.

"Главные городские доминанты — золоченые шпили и купола Петропавловского собора, Исаакиевского собора, Адмиралтейства, Михайловского замка — освобождаются от маскировочных чехлов и серой краски. Их демаскировку проводит команда альпинистов, в составе которой легендарная ленинградская альпинистка Ольга Фирсова. Именно она с товарищами проводила маскировку архитектурных доминант города в самые тяжелые дни блокады в 1942 году", — говорится в сообщении.

На выставке можно увидеть личные вещи (куртку и спортивные туфли) и портрет Фирсовой под названием "Память", выполненный Борисом Лесовым в 1985 году.

Дополняют экспозицию документы, которые свидетельствуют о вкладе органов власти и учреждений Ленинграда в восстановление жизненно важных и значимых областей экономики, культуры, образования города.

Отдельный раздел выставки рассказывает о возвращении в Ленинград эвакуированных в годы блокады заводов и фабрик, театров и музеев, научно-исследовательских институтов и вузов. О возрождении культурной жизни города, об открытии театров и музеев, о проведении спектаклей, концертов, выставок, спортивных мероприятий напоминают многочисленные афиши и фотографии тех лет.