Полетная программа продлится до 9 мая. Время в пути в одном направлении составит 4 часа. На маршруте будут задействованы самолеты Airbus A321.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, на сегодняшний день из Волгограда нет рейсов в Египет.

Ранее сообщалось, что в конце 2022 года Nordwind запускала чартеры из Волгограда в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

В конце декабря 2023 года "Уральские авиалинии" сообщали о завершении процесса страхового урегулирования в отношении 19 воздушных судов семейства Airbus с группой AerCap. Как заявлял в начале прошлого года глава Минтранса Виталий Савельев, правительство выделило на выкуп зарубежных бортов около 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Позднее сообщалось, что для сделок авиакомпании должны также использовать собственную чистую прибыль.

Переоформление иностранных самолетов в российскую собственность позволяет использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста из-за санкций Евросоюза и США.