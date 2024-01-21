"Отрасль ожидает по итогам 2023 года очень существенный рост числа туристических поездок по России. Мы рассчитываем, что сможем вырасти на 19-20%. Это очень значительный рост", — сказал он, выступая на пленарной сессии в рамках Дня туризма и спорта на выставке "Россия" на ВДНХ.

По его данным, турпоток по России в 2023 году составил 86 млн поездок.

В свою очередь, зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что данные по турпотоку за 2023 году у РСТ "отличаются от ранее озвученных, и надо бы эти цифры обязательно верифицировать".

Ранее он заявил, что, по данным правительства, в 2023 году число внутренних турпоездок по России составило 75 млн.