"Мы начинаем новый проект Турьев Хутор, уже в этом году начнется строительство первой канатной дороги. И примерно через 5-7 лет Роза Хутор при помощи Турьего Хутора практически удвоится. Это единая зона катания, увеличенное количество номеров для проживания, рестораны, туристические тропы", — сказал он на пленарной сессии Дня туризма и спорта, который проходит в воскресенье на выставке "Россия" на ВДНХ.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Васта Дискавери", прежде проект носил название "Долина Васта". О его реализации совместно с Туризм.РФ и ВЭБ РФ было заявлено летом 2021 года.

Бачин подчеркнул, что новый проект, как и Роза Хутор, находится на ООПТ – особо охраняемой природной территории.

"И для нас очень важно не просто соответствовать всем экологическим нормам, но и давать россиянам возможность насладиться этой природой. Поэтому мы движемся к единой системе экотроп, чтобы можно было по определенным маршрутам передвигаться пешком или на велосипедах", — добавил он.

По словам бизнесмена, еще один курорт, который находится в стадии реализации – курорт Завидово в Тверской области на границе с Москвой.

"Проект уже работает, но добавится еще около четырех отелей, 1100 номеров, крупнейший аквацентр, один из самых интересных в Европе. То есть это будет большой круглогодичный курорт не очень далеко от Москвы. И уже буквально следующей весной и летом, в 2025 году, вы сможете его посетить. Завидово входит в проект Большая Волга и развивается достаточно успешно только благодаря частно-государственному партнерству. Тому, что у нас есть субсидированная процентная ставка, что мы работаем с Минэкомразвития, с ВЭБ РФ, есть поддержка губернатора Тверской области", — подчеркнул девелопер.

Бачин добавил, что частно-государственное партнерство имеет огромное значение и для еще одного проекта "Васта Дискавери" — парка "Три вулкана" на Камчатке. Строительство курорта, по его словам, также начнется летом 2024 года. Всего будет создано до двух тысяч гостиничных номеров, горнолыжные склоны, термальные лагуны, другая инфраструктура, которая позволит развиваться не только туризму, но и спорту.

Как считает бизнесмен, проекты в сфере туризма и спорта должны иметь приоритет для государства при принятии решений о субсидировании и выдаче льготных кредитов.

"Мы в государстве боремся за финансовые и кредитные ресурсы с горнодобывающими комбинатами, добывающими отраслями, производственными комбинатами. И нас оценивают в одном ряду, но мне кажется, что спорт и туризм – это не просто возврат инвестиций, это колоссальный возврат человеческого капитала. Это инфраструктура для наших граждан, которой люди пользуются и ей гордятся. Поэтому наше предложение – чтобы была разработана отдельная система оценки для туристических и спортивных проектов", — подчеркнул Бачин.

Гендиректор "Васта Дискавери" — один из ведущих в России девелоперов и инвесторов объектов гостиничной и туристской инфраструктуры. Среди реализованных проектов — курорты "Завидово", "Ярославское взморье", "Роза Хутор" и другие.