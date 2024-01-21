"Туризм одним из первых справился с последствиями ковида и санкций. По результатам прошло года мы превысили доковидный 2019 год по количеству внутренних поездок и достигли 75 млн. Но к 2030 году у нас очень амбициозная цель – 140 млн внутренних поездок", — сказал он, выступая на открытии Дня туризма и спорта на выставке "Россия" на ВДНХ.

Как напомнил Чернышенко, туризм – это одно из самых быстроразвивающихся направлений, которое формирует спрос на продукцию, услуги более 50 отраслей экономики.

Ранее он заявлял, что в 2022 году по России путешествовали 62,5 млн человек. Прогноз правительства на 2023 год составлял 65 млн внутренних турпоездок.