"На пляжах Антальи было найдено два тела. Один из трупов был обнаружен людьми, которые гуляли по пляжу в районе Ченгер в Манавгате. Они сразу вызвали полицию, береговую охрану и медиков. Второе тело было найдено на пляже в 40 километрах, в районе Денизкент", — пиешт издание.

Как отмечает газета, неопознанные тела были доставлены в институт судебной медицины Антальи.

Как сообщает издание, всего за последние четыре дня на пляжах Антальи было обнаружено пять тел.

Ранее на пляже в районе Кадрие было обнаружено тело молодой девушки. По словам полиции, оно может принадлежать 18-летней местной, которая пропала 12 дней назад. Для проверки у членов ее семьи возьмут образец ДНК.

На неделе сотрудники отеля Amelia Beach в Манавгате обнаружили обезглавленный труп без правой руки. Менее чем через сутки на пляже района Конаклы были найдены останки ребенка, предположительно девочки около 10 лет.