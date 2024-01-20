"Больше 90 мероприятий пройдет в Москве в "Дни студенчества" — с 24 по 26 января. Студенты смогут бесплатно посетить городские катки, экскурсии, концерты и фестивали, принять участие в соревновании "Лига Универов", квесте "Москва студенческая" и медиамарафоне", — написал Собянин в своем телеграм-канале в субботу.

Мэр отметил, что в настоящее время в Москве проживают более 3,2 млн молодых людей. "У них есть все возможности для развития, а в декабре прошлого года город стал молодежной столицей России", — отметил Собянин.

Программу "Дней студенчества" можно посмотреть на портале "Молодежь Москвы", сообщил Собянин.

Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, в текущем году для столичной молодежи подготовили десятки праздничных мероприятий ко Дню российского студенчества. Москвичи смогут бесплатно посетить выставки, принять участие в викторинах, сходить на познавательные лекции, специальные экскурсии и концерты.

Празднования пройдут в разных точках города. Студентов будут ждать на ВДНХ и в парках, поздравлять в метро и спортивных комплексах, приглашать на ознакомительные прогулки по университетам. Также молодые люди смогут принять участие в масштабном комплексе мероприятий "Дни студенчества в молодежной столице России".

Большую часть праздничных событий и акций проведут бесплатно. Чтобы принять участие в некоторых из них, потребуется предварительная регистрация. Вход на многие мероприятия также будет свободным для обладательниц имени Татьяна, отмечается на сайте.