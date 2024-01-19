По итогам 2022 года пассажиропоток составил 149 тыс. 469 человек. Таким образом, показатель вырос на 31,5%.

Аэропорт "Хибины" расположен в 20 км от г.Апатиты, был введен в 1994 году, но спустя два года закрылся. Возобновил работу в 2012 году. Регулярные рейсы из аэропорта выполняют авиакомпании "Северсталь", "Аэрофлот", "Россия".

Аэропорт обслуживает преимущественно жителей южной части Кольского полуострова — Апатитов, Кировска, Ковдора, Полярных Зорь и Кандалакши, а также туристов горнолыжных комплексов Хибинских гор.