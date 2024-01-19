"В настоящий момент госпитализированы два пострадавших в результате происшествия в Дмитрове. Предварительно их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще один пострадавший осмотрен врачами на месте и от госпитализации отказался", — отметили в ведомстве.

На месте продолжает работать бригада скорой помощи.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту остановки кресельного подъемника горнолыжного комплекса в районе деревни Степаново города Яхрома.

"По предварительной информации, по причине недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса произошла остановка подъемника, на котором в этот момент находились люди. Все граждане оперативно эвакуированы, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщает телеграм-канал прокуратуры Подмосковья.