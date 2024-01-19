"Популярное направление из Омска в Минеральные Воды теперь (будет — ИФ) представлено двумя авиакомпаниями: "Азимут" сейчас доставляет омичей в Минводы по понедельникам и четвергам (с посадкой в Уфе), а с 3 марта авиакомпания Red Wings с частотой два раза в неделю начнет выполнять прямые рейсы в этот город", — говорится в сообщении.

Вылеты из Омска будут осуществляться по вторникам (в 9:10, с прибытием в город назначения в 10:20 по местному времени) и воскресеньям (в 10:10, прибытие в 11:20). Время в пути будет составлять 4 часа 10 минут.

Перелеты из Омска в Минеральные Воды с пересадкой в Уфе, которые сейчас осуществляются авиакомпанией "Азимут", также выполняются дважды в неделю — по понедельникам и четвергам (вылет из Омска в 10:50, прибытие в 13:50). При этом общее время в пути составляет 6 часов.

Ранее сообщалось, что перелеты из Омска в Минеральные Воды авиакомпанией Red Wings будут субсидироваться из областного бюджета.