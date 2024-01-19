Число пассажиров прямых рейсов возросло на 23% — до 5,2 млн человек. На долю трансферных пассажиров пришлось порядка 22% пассажиропотока: в прошлом году аэропортом в качестве пересадочного воспользовались более 1,4 млн человек (рост на 40%).

В прошлом году в аэропорту работало в общей сложности 20 авиакомпаний, было обслужено свыше 61 тыс. рейсов (рост на 11,3%).

Как отметила председатель правления аэропорта Лайла Одиня, основная часть пассажиров из Риги направляется на отдых, наиболее востребованы перелеты на близкие и средние расстояния, в том числе короткие поездки на выходные дни.

Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим в странах Балтии.