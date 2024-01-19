"В 2023 году мы приняли в Анталье около 3,5 млн российских туристов. На втором месте с небольшим отставанием Германия. Великобритания занимает третье место, но ее турпоток динамично растет с каждым годом. То же самое касается, например, Польши, откуда турпоток около 1,2 млн. Ожидания по общему турпотоку у меня примерно на уровне прошлого года. Но мы должны постараться нарастить иностранный турпоток", — сказал он.

По словам эксперта, рассчитывать на рост турпотока, не прилагая усилий по развитию бизнеса, не получится, это противоречит природе торговли.

"Турция занимает четвертое место в мире по количеству посетителей. И при этом остается проблема найма в отели англоговорящего персонала. Молодежь не говорит ни на английском, ни на каком-либо другом языке", — подчеркнул Хаджисулейман.

Почти 3,5 млн российских туристов побывали на курортах Антальи в 2023 году, это на 14% больше, чем годом ранее. В целом в Анталье в 2023 году отдохнули 15,7 млн иностранных туристов, что на 2,7% больше, чем в рекордном для Антальи 2019 году (15,3 млн).