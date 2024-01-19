Оргкомитет по подготовке и празднованию знаменательной даты возглавил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"В рамках празднования 950-летия города будет создано и модернизировано 90 объектов, реализовано 45 проектов, направленных на сохранение исторического облика города, развитие социальной, дорожной, коммунальной и туристической инфраструктуры, формирование современной городской среды", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.

Часть мероприятий, в числе которых восстановление имеющихся памятников и создание новых — князю Александру Невскому и Патриарху Тихону, уже проведена. К юбилею города отреставрирован уникальный объект Торопца — первый открытый на территории еще СССР памятник Учителю.

В план мероприятий включена реставрация Корсунско-Богородицкого собора конца XVIII — начала XIX века. Завершение работ рассчитано до 2026 года.

Особое внимание уделено модернизации дорожной и социальной инфраструктуры Торопца, проведению капитальных работ в школах и детских садах. Ведется комплексный ремонт районного Дома культуры, дома-музея, посвященного Патриарху Тихону. Благоустраивается вся центральная часть города.

Один из главных проектов — создание в Торопце культурно-музейного центра, посвященного истории города от древнейших времен до наших дней.

Целый ряд мер направлен на повышение туристической привлекательности города.

Так, планируется обустроить смотровую площадку, с которой открывается вид на озеро Соломенное, древний город Торопец и Корсунско-Богородицкий собор. На острове Красный вал, где в древние века располагался город, воссоздадут фрагмент торопецкого кремля.

При федеральной поддержке в рамках создания туристского кода Торопца выполнена архитектурно-художественная подсветка храмов, исторических зданий города. Кроме того, преобразится центральное место проведения всех военно-патриотических мероприятий — Сквер в память о погибших во время Гражданской и Великой Отечественной войн, созданный в 1966 году.

Предусмотрен запуск специального интернет-портала, на котором будет размещена вся информация о событиях, посвященных юбилею.

Первое летописное упоминание Торопца датируется 1074 годом. Тогда он был столицей Торопецкого княжества и крупным торговым городом вблизи пути "из варяг в греки". С XIII века развивался как купеческий центр.

В этом городе князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, она подарила городу его главную святыню — Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой возвели Корсунско-Богородицкий собор. Полководец освобождал город от литовских захватчиков.

Торопец входит в перечень исторических поселений страны, утвержденный министерством культуры РФ. Большинство древнейших построек и богатую архитектуру города удалось сохранить до настоящего времени.