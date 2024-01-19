"Архыз" — большой курорт. Все знают, что развивало его государство. Потом пришел частный инвестор и на открытом конкурсе выкупил, подняв цену. Он уже заплатил 6 млрд рублей, потом еще заплатит", — сказал Решетников журналистам в пятницу в ходе рабочей поездки в КЧР.

По словам главы Минэкономразвития, за счет этих средств "Кавказ.РФ" планирует развивать дагестанский кластер на Каспии. Также с ориентацией на эти ресурсы будет решаться вопрос по строительству аэропорта в Карачаево-Черкесии.

Ранее сообщалось, что 1 марта 2023 года краснодарское ООО "Горные вершины" стало победителем конкурса на покупку курорта "Архыз", предложив 24,2 млрд рублей.

Условиями конкурса была предусмотрена оплата и передача акций в два этапа. После заключения договора победитель конкурса должен оплатить 25% акций курорта, после чего получит этот пакет. Оставшиеся 75% акций инвестор оплатит и получит при выполнении инвестиционных обязательств, эта часть сделки планируется на 2030-2037 годы.

В перечне имущества "Архыза" значатся земельные участки, образующие особую экономическую зону, созданную на территориях Зеленчукского и Урупского районов Карачаево-Черкесии, и находящиеся в долгосрочной аренде у АО "УК "Архыз".

В имущество УК входят также канатные дороги, горнолыжные трассы, объекты горнолыжной инфраструктуры, инженерные коммуникации, административное здание с помещениями торговли и общепита, системы искусственного оснежения и освещения горнолыжных склонов, строящаяся вертолетная площадка, стоянки, парковки и другие объекты, в том числе, технические и административные.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "Горные вершины" была зарегистрирована в Краснодаре в декабре 2022 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Ее руководителем и владельцем является Андрей Скок, который, согласно данным из открытых источников, выступает совладельцем целого ряда компаний в сфере курортной недвижимости в Сочи.

Согласно подписанным договору купли-продажи акций УК "Архыз" и акционерному соглашению на право управления горнолыжным курортом, инвестор должен выполнить ряд обязательств.

В частности, в течение четырех лет с даты заключения договора "Горные вершины" должны создать в "Архызе" не менее 30 км трасс и единую зону катания трех туристских деревень Романтик, Лунная поляна и Дукка за счет строительства сети канатных дорог гондольного и кресельного типа. Кроме того, в течение семи лет инвестор должен довести количество мест размещения в гостиницах до 8 тыс. и создать не менее 500 посадочных мест в объектах общепита.

В пресс-службе "Горных вершин" отметили, что в основе новой стратегии развития "Архыза" будет модель интегрированного курорта, по которой работает курорт "Красная поляна".

На совещании в правительстве РФ в марте 2023 года зампред правительства Александр Новак сообщил, что турпоток на курорт "Архыз" удвоится к 2030 году за счет создания новой инфраструктуры частным инвестором, который вложит в развитие курорта 40 млрд рублей.

Курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная поляна работают более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.