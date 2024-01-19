Соответствующие мероприятия содержатся в плане по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики РФ. План, утвержденный правительством РФ, имеется в распоряжении "Интерфакса".

Кроме того, к 10 сентября текущего года должны быть подготовлены проекты нормативных актов для предоставления всем категориям иностранных граждан возможности изменить цель пребывания в России без выезда с ее территории.

Также к 10 декабря планируется создание электронного механизма уведомления о въезде в РФ в порядке, не требующем получения визы, посредством использования цифрового профиля иностранного гражданина.