"Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск Виктора Митичкина к АО "АК Россия", поданный в порядке закона о защите прав потребителей. Суд иск удовлетворил частично, взыскав с авиакомпании 11,7 тыс. рублей материального ущерба, 50 тыс. рублей морального вреда, штраф в размере 30,85 тыс. рублей. Также, судом взысканы судебные расходы пропорционально удовлетворенным требованиям", — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, в конце декабря мужчина совершал перелет рейсом авиакомпании "Россия" с тремя кошками: Амандой, Ладой и Кармен из Санкт-Петербурга в Калининград.

Аманда и Лада были сданы в багаж в специальных переносках. Кармен летела с истцом. Стоимость услуги нахождения животных в багажном отделении за 2 места и 1 место в салоне составила 10,8 тыс. рублей.

По окончании перелета истцу сообщили, что Аманда погибла от травм, полученных от собаки породы ягдтерьер, которая также летела в багажном отделении. Собака массой около 10 кг без труда проломила переноску и загрызла Аманду.

По словам истца, собака застряла и не могла освободиться из переноски с погибшей кошкой. Переноска Лады была повреждена. Собака перевозилась без намордника, без клетки, без соответствующих защитных сеток.

Митичкин просил суд взыскать материальный вред в 667,5 тыс. рублей (включая содержание кошки за 5 лет), моральный вред в 800 тыс. рублей, судебные расходы и страховку.