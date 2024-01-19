"Более 2,5 тысяч пассажиров воспользовались услугами аэропорта Петрозаводска в новогодние каникулы. Свыше 1,1 тыс. человек выбрали воздушный транспорт для путешествия в Москву", — говорится в сообщении.

Второе место по числу путешественников из Карелии занял город Сочи — 369 человек. Третьим по популярности стал Калининград — 363 пассажира.

Кроме того, 347 человек выбрали Минеральные Воды.

"В период новогодних каникул были введены два дополнительных рейса по двум маршрутам "Петрозаводск — Екатеринбург" и "Петрозаводск — Калининград", — добавили в министерстве.

В настоящее время в аэропорту Петрозаводска действуют пять регулярных направлений: Москва, Екатеринбург, Калининград, Минеральные Воды и Сочи.

Как сообщалось, аэропорт "Петрозаводск" не будет выполнять авиарейсы в мае 2024 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.