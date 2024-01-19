"Продолжаем работу по расширению маршрутной сети полетов из международного аэропорта Архангельск. С 21 февраля запускаем рейс в Екатеринбург. Полетная программа предусмотрена до конца года, рейсы будут выполняться по средам, билеты уже в продаже", — говорится в сообщении.

Ранее о запуске этого рейса в феврале сообщала пресс-служба авиакомпании Red Wings. Рейс является субсидируемым, уточнял перевозчик.

"Помимо этого, как я уже говорил, прорабатываем вопрос по вылетам в Минеральные Воды, Нижний Новгород и Минск", — также написал Цыбульский.