"Благодаря новому мосту для посетителей увеличились доступность и комфортность археологического комплекса. Реконструкция моста проходила по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова и индивидуальной программе социально-экономического развития республики в Арктическом районе", — говорится в сообщении.

Длина моста составляет 70 метров, ширина — 4,5 метра. Конструкция переправы состоит из трех железобетонных опор и металлического пролета, соединенного высокопрочными болтами.

Кроме того, на мосту установили 70 светильников, а на пешеходной дорожке рядом сделали освещение.

По данным Минэкономразвития Карелии, стоимость работ составила более 135 млн руб.

Во время строительства моста туристам приходилось добираться до скопления петроглифов на Залавруге по экологической тропе от деревни Выгостров.

"Ранее на территории самого комплекса в рамках реализации индивидуальной программы были смонтированы мостки и пешеходные дорожки, установлены информационные стенды и реконструирован домик смотрителя. Началось строительство визит-центра с круглогодичной гостиницей на 40 номеров, кафе, музеем и конференц-залом", — добавили в администрации округа.