"На Шри-Ланке не действует международное водительское удостоверение. Поэтому власти Шри-Ланки приняли решение упростить получение лицензий на вождение иностранцам. С апреля туристы могут оформить их в аэропорту. Прежде туристам приходилось оформлять документ в департаменте автомобильного движения (DMT) в пригороде Коломбо", — пишет портал.

Как отметил министр транспорта Шри-Ланки Ласанта Алагияванна, ежегодно около 3,5 тыс. иностранцев посещают департамент для получения лицензий. При этом из-за бюрократических преград получают разрешение на вождение далеко не все.

По словам чиновников, этот шаг также поможет Шри-Ланке получить иностранную валюту за услуги.

Как сообщает портал, получение лицензии по прибытии в аэропорту будет платным, однако цена пока не известна. В настоящее время стоимость документа в департаменте составляет $94 при экспресс-обслуживании и $78 при обычном.