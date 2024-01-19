"За два года в рамках нацпроекта в регионе реализовано 107 проектов на общую сумму 738,2 млн рублей, в том числе по созданию модульных некапитальных средств размещения, туристско-информационных центров, приобретение туристского оборудования и другие", — сказал Текеев на совещании по развитию туротрасли в СКФО, которое провел в КЧР глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Также в рамках грантовой поддержки в регионе запустили 13 проектов по строительству пунктов придорожного сервиса вдоль федеральных и региональных автодорог.

Объекты включают места для отдыха, кофейни, минимаркеты, парковки и санитарно-техническую зону — все для более комфортного путешествия по региону.

В текущем году в рамках туристического нацпроекта в КЧР будет введено около 350 номеров в модульных гостиницах, добавил глава Минтуризма КЧР.