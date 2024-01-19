"По результатам 2023 года вклад иностранных туристов в экономику города составил 54,3 миллиарда рублей — на 84% больше, чем в 2022", — говорится в сообщении.

По сравнению с 2022 годом также увеличилась среднегодовая загруженность отелей категории 4 и 5 звезд: с 50% до 57% и с 47% до 60% соответственно.

Как сообщалось, в 2023 году Петербург посетили 9,4 млн туристов, из которых 574 тыс. прибыли из-за рубежа.

Всего за 2023 год гости потратили в северной столице 482,7 млрд рублей, что на 32% больше, чем годом ранее.