Показатели пассажиропотока за минувший год стали рекордными, отмечает пресс-служба.

Так, пассажиропоток на внутренних авиалиниях увеличился на 10% — до более 2 млн человек, на международных — на 24%, до 144,9 тыс. человек.

Наиболее популярными внутренними направлениями были Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Махачкала и Новосибирск. На международных направлениях популярностью пользовались Худжанд (Таджикистан), Баку (Азербайджан), Ош (Киргизия), Ташкент и Фергана (Узбекистан).

Всего за минувший год аэропорт обслужил рейсы 50 авиакомпаний по 84 направлениям. Наибольшее количество пассажиров перевезено компанией "ЮТэйр" — 1,331 млн человек (62% пассажиропотока). Авиакомпания "Россия" перевезла 279 тыс. человек (13%), "Аэрофлот" — 220,6 тыс. человек (10%).

Ранее сообщалось, что аэропорт Сургута в 2022 году увеличил пассажиропоток на 4,5%, до рекордных 1,9 млн человек.