Отмечается, что стереоскопы установлены благодаря проекту туристского кода.

"Это словно уличные бинокли, направленные в прошлое, в которых специальным образом обработанные исторические фотографии обретают объем", — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках проекта в Касимове благоустроена территория рынка, появились стильные навесы и качели, арт-объект 3D макет города, архитектурная подсветка, туристическая навигация и многое другое.

Касимов — один из старейших городов России, официальная дата его основания относит к 1152 году. С 2015 года город входит в перечень исторических поселений федерального значения.