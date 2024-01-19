"Курорт "Роза Хутор" обучает правилам безопасного поведения в горах на полигоне в рамках социальной инициативы, предназначенной для практической отработки навыков использования снаряжения, необходимого для поиска и спасения в лавине", — говорится в сообщении.

Как уточняется, под снегом на полигоне заранее прячут специальные датчики-мишени, управляемые с помощью пульта. "Спасатели" должны обнаружить и откопать одного из "пострадавших". Если щуп ученика попадает в мишень, то сенсор движения под ней передает сигнал на пульт.

"Тренировку проводят высококвалифицированные специалисты Противолавинной службы курорта. Попасть на тренировочную площадку можно на лыжах или сноуборде, тренировки проводятся только для лиц старше 18 лет", — отмечается в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что в течение зимнего сезона по фактической погоде работает две тренировочные площадки. Они функционируют бесплатно, дважды в неделю, по средам и субботам, с 12:30 до 15:30. Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую. Лавинное снаряжение — бипер, лопату и щуп можно бесплатно получить на полигоне на время занятия.