"FlyArystan является 100%-м подразделением Air Astana, и не имеется абсолютно никаких планов менять этот статус. Одновременно стоит упомянуть, что в течение нескольких месяцев (FlyArystan — ИФ) получит свой собственный сертификат. Это является следованием регуляторным требованиям и связано с обеспечением безопасности полетов, и никаким образом не имеет отношения к предполагаемому изменению корпоративной структуры акционеров", — сказал Фостер.

Как сообщалось, депутаты оппозиционной партии "Ак жол" заявляли, что лоукостер FlyArystan должен быть выведен из состава Air Astana и в дальнейшем приватизирован. Депутаты также требовали снизить цены на билеты FlyArystan, сделав их более доступными для граждан.

В октябре прошлого года премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что лоукостер FlyArystan выйдет из состава Air Astana. Заявку на получение отдельного сертификата эксплуатанта предполагалось подать в IV квартале 2023 года, однако этого не произошло.

Авиакомпания Air Astana — совместное предприятие госфонда "Самрук-Казына" и BAE Systems (51% и 49% акций соответственно).