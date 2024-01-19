"Планируется строительство объектов размещения туристов общей мощностью 4 тыс. мест с бассейнами, оздоровительными комплексами, горнолыжной школой и другое. Это более 1 тыс. рабочих мест", — написал Коков в своем телеграм-канале по итогам совещания с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковом, прибывшим с рабочим визитом в КБР.

Кроме того, в августе этого года на "Эльбрусе" планируют запустить в эксплуатацию технологичный альпгородок из 19 модулей на 68 человек.

Также на высоте 4100 метров восстанавливается самая высокогорная гостиница советского периода — легендарный "Приют-11".

Ранее глава КБР сообщил, что восемь резидентов ОЭЗ планируют инвестировать 40 млрд рублей в строительство новых отелей, точек общепита и инфраструктуры для отдыха туристов.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 23 км трасс различной сложности и сеть подъемников.