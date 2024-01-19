"Мы продолжаем заниматься круглогодичным морским курортом "Горская". Все необходимые подготовительные процедуры проведены. В разработке находится проект планировки территорий. Проект планируется реализовать до 2030 года", — уточнил он.

Согласно представленной презентации, ориентировочный объем инвестиций в проект составляет около 165 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что туристический кластер планируют создать на территории бывшей строительной площадки "Горская", ограниченной Кольцевой автомобильной дорогой, Приморским шоссе и Невской губой Финского залива. Ее площадь составляет около 130 га.

Там могут появиться яхтенный порт с инженерно-технической инфраструктурой, многофункциональный развлекательный центр, общественно-деловое пространство, спортивные и туристические объекты.

Промышленная площадка в районе "Горской" образована в 1984 году как часть комплекса защитных сооружений от наводнений. На территории действует несколько зон с особыми условиями использования.

Согласно генплану, там выделены три функциональные зоны: общественно-деловая, рекреационная и инженерно-транспортной инфраструктуры.