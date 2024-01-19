"Безусловно, помимо традиционного оздоровительного туризма в СКФО имеют значение и горнолыжные курорты. По крупнейшим горнолыжным курортам: рост по "Домбаю" — более чем на 11%, по "Эльбрусу" — на 26%, по "Архызу" — на 20%. Всего в среднем по северокавказским горнолыжным курортам рост составил 18% по 2023 году по сравнению с 2022 годом", — сказал он на совещании по вопросам развития туристической отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе.

Как отметил Вахруков, посещаемость горнолыжных курортов на Северном Кавказе составляет около 3 млн, и рост даже на процент равен нескольким десяткам тысяч.