"Подрядчик достаточно опытный, сильный. Контрольные даты сдачи объекта не смещаются — первое полугодие 2025 года", — сказал Сунденбан на брифинге в пятницу.

Подрядчиком выступает ООО "Спектрум Холдинг".

Стоимость контракта составила 3 млрд 899,9 млн рублей.

"Цена контракта осталась прежней, но я скажу, что события (удорожание — ИФ) не остановились. Существенного роста не будет, но какие-то изменения (стоимости контракта — ИФ), наверное, неизбежны", — сказал гендиректор аэропорта, добавив, что холдинг готов к дополнительным вложениям.

Как сообщалось, общая площадь терминала превысит 7 тыс. кв. м, пропускная способность — 400 пассажиров в час (действующий терминал пропускает 200 пассажиров в час — ИФ).

Терминал будет оборудован двумя телескопическими трапами.

Согласно проекту договора, подрядчик должен подать заявление о завершении строительства в Ростехнадзор в январе 2025 года и завершить все работы полностью в апреле 2025 года.

В августе 2021 года АО "Аэропорт "Мурманск" получило статус резидента Арктической зоны РФ с инвестпроектом строительства нового пассажирского терминала.

Параллельно со строительством терминала проходят работы по реконструкции аэропортового комплекса, включая расширение перрона, строительство новых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года планируется завершить реконструкцию мурманского аэропорта. Проект предусматривает расширение северного перрона комплекса с устройством пяти новых мест стоянки воздушных судов, реконструкцию рулежной дорожки, водосточно-дренажных систем и объектов электроснабжения, обновление системы светосигнального оборудования и замену системы дистанционного управления, строительство новой аварийно-спасательной станции.

Контракт был заключен между ФКУ "Ространсмодернизация" и АО "Промстройсервис" (Москва) за 4,1 млрд рублей в ноябре 2022 года. Реконструкция проводится в условиях действующего аэропорта в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".