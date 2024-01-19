"Число турпоездок в СКФО существенно растет. У нас всегда межсезонье в октябре. В 2023 году на Северный Кавказ народу приехало больше, чем в августе 2022 года. Все эти показатели позволили Северному Кавказу увеличить долю в общероссийском туризме с 2,3% в 2019 году до 3,5% в 2023 году. Это фактически в полтора раза. И эта доля продолжит расти", — сказал он на совещании по вопросам развития туристической отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе.

Как отметил Вахруков, турпоток растет во все регионы Северного Кавказа. Традиционно в десятку самых посещаемых регионов в стране входит Ставропольский край, и количество туристов там выросло почти на 40% за 11 месяцев прошлого года.

"Это говорит о повышении эффективности бизнеса в загрузке гостиниц. Это является для нас одним из ключевых показателей для того, чтобы частные инвестиции пошли в сектор. Потому что все ориентируются на круглогодичность, на то, чтобы как можно быстрее свои вложения окупить", — пояснил Вахруков.

Он добавил, что доходы гостиниц в СКФО уже на 80% выше, чем в 2019 году.