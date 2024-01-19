"В 2023 году мы перевезли 1 млн 435 тыс. 955 пассажиров, это на 10% больше прошлого года. Если сравнивать с итогами 2019 года, рост на 36%", — сказал Сунденбан на брифинге в пятницу.

Гендиректор добавил, что уже подтверждены планы открытия прямого рейса авиакомпании "Белавиа" Минск — Мурманск с мая по сентябрь текущего года. Прорабатывается вопрос о запуске сообщения с Турцией, однако "на 19 января официальных подтверждений нет".

В настоящее время регулярные рейсы из Мурманска осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Северсталь", Red Wings, Smartavia, S7, "ЮВТ Аэро", "Северный ветер".