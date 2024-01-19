"Электронная услуга в сфере детского туризма стала удобнее. В онлайн-форме заявления на заключение договора с туроператором появились два "умных" сервиса: один автоматически заполнит данные о поездке по коду туристического продукта, второй — проверит факт обучения ребенка в школе Подмосковья. Кроме того, социальный сертификат будет оформлен проактивно", — приводятся в сообщении слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник.

Туристические услуги по социальному сертификату предоставляются учащимся 5-9 классов. По такому сертификату дети могут бесплатно отправиться в путешествие по памятным местам Московской области или посетить музей. Оформляется он через региональный портал госуслуг.

Поездка ребенка по социальному сертификату возможна один раз в год.