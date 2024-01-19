Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сергиев Посад — один из старейших городов России, историю которого бережно хранит Сергиево-Посадский музей-заповедник. Значительное число уникальных произведений, находящихся в музейном собрании, отражает важные пласты русской национальной культуры и российской государственности", — приводятся в сообщении слова директора департамента музеев и внешних связей министерства культуры России Елены Харламовой.

Передача музея в федеральную собственность позволит изменить схему финансирования учреждения культуры и даст возможность реализовывать масштабные проекты, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

Фондовое собрание музея насчитывает около 200 тысяч предметов и включает художественные произведения и памятники истории русского искусства XI — XX веков, народного и декоративно-прикладного искусства XVII — XXI веков, изобразительного искусства XX — XXI веков, а также предметы археологии и краеведения.

Музей создан в 1920 году на основе коллекции Троице-Сергиевой Лавры. В 1992 году Сергиево-Посадский музей был признан особо ценным объектом национального культурного наследия Российской Федерации.