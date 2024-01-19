"В период с 20 по 22 января 2024 в горах Республики Адыгея выше 1000 метров лавиноопасно", — говорится в сообщении.

Жителям и гостям региона рекомендуется не выходить в горы в снегопад и непогоду, избегать мест возможного схода лавин.