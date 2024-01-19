"Планируется, что к 2026 году "Эльбрус" сможет принимать миллион гостей и стать узнаваемым международным курортом с современной инфраструктурой", — написал Коков в своем телеграм-канале по итогам совещания с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковом, прибывшим с рабочим поездкой в КБР.

Глава региона отметил, что КБР продолжается модернизация туристической инфраструктуры на Эльбрусе.

В частности, строятся новые объекты размещения, горнолыжные трассы. Также на курорте появилась вместительная парковка на 800 мест и две объездные дороги.

Ранее Коков сообщал, что курорты Кабардино-Балкарии в 2023 году приняли 1,5 млн туристов. Турпоток в республику увеличился на 25% в сравнении с предыдущим годом.

К 2025 году Кабардино-Балкария ожидает увеличения турпотока до 2 млн человек в год.