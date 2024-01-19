"На Кавказ ездит отдыхать все больше туристов. Отрасль здесь показывает самые высокие темпы роста по стране – по официальным данным, турпоток вырос более чем на половину к 2022 году, на 55%. По итогам 11 месяцев прошлого года в СКФО отдохнуло более 2,5 млн человек. Это данные Росстата по тем, кто остановился в зарегистрированных коллективных средствах размещения. Если мы берем данные сотовых операторов и начинаем анализировать, то цифры существенно выше. Но это говорит и о наших с вами задачах по дальнейшей легализации отрасли", — сказал он на совещании по вопросам развития туристической отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе.

По его словам, положительная динамика по росту турпоездок сохраняется и в этом году.

"Пока официальная статистика еще формируется, сами регионы оценивают рост на новогодние праздники в 17%. Это около 430 тысяч поездок, в том числе однодневных и экскурсионных", — добавил министр.

Он сообщил, что в регионах СКФО необходимо расширять номерной фонд, развивать точки притяжения, улучшать логистику и качество сервиса.

"Эти задачи помогает решать нацпроект по туризму. Число туристических поездок в СКФО благодаря его реализации должно вырасти до 5 млн в год. Я думаю, это реальные цифры, и учитывая еще и фактор легализации мы можем показать и более высокий результат", — сказал он.