"По строительству модульных гостиниц сразу три субъекта Кавказа вошли в десятку регионов-лидеров по объему полученной господдержки. Это Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Северная Осетия-Алания. В 2023-2024 годы на округ выделено 3,2 млрд рублей поддержки. Это большие цифры. Всего профинансировано создание 120 проектов на 2,4 тыс. номеров. Это очень мощные показатели", — сказал он на совещании по вопросам развития туристической отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе.

Как отметил Решетников, многие регионы проявляют интерес к продлению программы, есть неудовлетворенные заявки и в других регионах.

"В принципе мы хотели бы этот вопрос поднять в правительстве дальше в рамках продления нацпроекта. Но чтобы заявляться на дальнейшее движение нужно показать, что мы здесь все сделали. Пока мы эту домашнюю работу не выполним, продление в будущем сложно", — заключил Решетников.