"В связи с погодными условиями, музеи Свияжска сегодня закрыты", — говорится в сообщении.

Директор музея-заповедника "Остров-град Свияжск" Артем Силкин уточнил "Интерфаксу", что музеи закрыты до завтра.

Гидрометцентр Татарстана в четверг распространил штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий — сильного ветра, местами порывами до 25 м/с, метели с ухудшением видимости, мокрого снега.

Также введено временное ограничение движения на все виды транспорта на автодороге М-7 "Волга" и по М-12 "Восток" на территории Татарстана.