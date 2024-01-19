"Мы посмотрели строительство канатных дорог и трасс. Часть трасс уже открыта. Часть, скорее всего, будет открыта к концу сезона, когда будет сделан новый гондольный подъемник. На самом деле тут создается новая долина и практически удваивается площадь трасс", — сказал Решетников журналистам в ходе поездки в КБР.

Глава КБР Казбек Коков сообщил, что зона катания начинается на высоте 3500 метров. К горнолыжному сезону 2023-2024 годов протяженность трасс была увеличена с 17 до 23 км.

Кроме того, в настоящее время готовятся к запуску две канатные дороги.

К 2026 году протяженность трасс составит больше 35 км. Также на курорте появятся четыре новых подъемника, добавил глава региона.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 23 км трасс различной сложности и сеть подъемников.